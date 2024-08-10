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Ракурс
Партизани провели розвідку біля Керченського мосту. Фото: АТЕШ

Партизани розвідали ситуацію біля Кримського мосту — що знайшли

10 сер 2024, 16:50
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Українські партизани провели розвідку біля Керченського мосту в окупованому Криму.


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Виявилося, що російські військові продовжують прискорено зміцнювати захист конструкції. Зокрема, загарбники почали виставляти баржі у два ряди. Крім того, по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі. Про це 10 серпня партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Зазначається, що всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак надводних безпілотників. Крім того, зафіксовано, що в останні дні на міст перекинули додаткові системи протиповітряної оборони. Також поблизу розмістили мобільні пункти ППО.

Партизани провели розвідку біля Керченського мосту. Фото: АТЕШ

Партизани провели розвідку біля Керченського мосту. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, 23 липня Україна пошкодила залізничний пором у порту «Кавказ» у Керченській протоці. Британська військова розвідка заявила, що після цього росія була змушена повернутися до перевезень палива Кримським мостом.

Джерело: Ракурс


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