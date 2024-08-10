Партизаны провели разведку у Керченского моста. Фото: АТЭШ

https://racurs.ua/n198167-partizany-razvedali-situaciu-vozle-krymskogo-mosta-chto-nashli.html

Ракурс

Українські партизани провели розвідку біля Керченського мосту в окупованому Криму.

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Виявилося, що російські військові продовжують прискорено зміцнювати захист конструкції. Зокрема, загарбники почали виставляти баржі у два ряди. Крім того, по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі. Про це 10 серпня партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Зазначається, що всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак надводних безпілотників. Крім того, зафіксовано, що в останні дні на міст перекинули додаткові системи протиповітряної оборони. Також поблизу розмістили мобільні пункти ППО.

Нагадаємо, 23 липня Україна пошкодила залізничний пором у порту «Кавказ» у Керченській протоці. Британська військова розвідка заявила, що після цього росія була змушена повернутися до перевезень палива Кримським мостом.