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Ракурс
Уничтожение моста на Курщине, скриншот видео

Уничтожение еще одного моста на Курщине показали Воздушные силы (ВИДЕО)

18 авг 2024, 11:39
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Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео знищення ще одного мосту у Курській області, котрий ворог використовував у логістичних цілях.


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Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! — зазначив він.

Нагадаємо, 16 серпня Олещук опублікував відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області.

Источник: Ракурс


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