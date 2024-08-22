Война на Украине. Фото: Генеральный штаб ВСУ

https://racurs.ua/n198558-okolo-40-vseh-boev-na-fronte-proizoshlo-na-pokrovskom-napravlenii-genshtab.html

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Кількість боїв на фронті в Україні 22 серпня зросла до 78.

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Найбільш активно росіяни й далі діють на Покровському напрямку, де провів близько 40% від усіх боєзіткнень. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити захисників із займаних позицій. Зупинено 28 атак. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 22 серпня.

Неспокійно було й на Курахівському напрямку, де загарбники 10 разів атакували підрозділи Сил оборони. Сім разів ворог атакував позиції української армії на Куп’янському та Лиманському напрямках.

П’ять разів окупанти безуспішно намагались прорвати українську оборону на Сіверському напрямку, ще шість штурмів росіяни провели на Краматорському напрямку.

Ворог суне й на Торецькому напрямку — там були відбиті всі чотири атаки. Три штурми загарбники провели на Времівському напрямку та два — на харківському.

Нагадаємо, з міста Покровська на Донеччині, до якого наближаються бойові дії, збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджають 500−600 людей. Приблизно 60% жителів виїжджають з міста самотужки, власним транспортом.