Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт врага в Курской области. Фото:

https://racurs.ua/n198566-vsu-razbombili-opornyy-punkt-rossiyan-v-kurskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують примножувати втрати армії рф у Курській області.

.

Зокрема, ефективно працює бойова авіація. Так, американські бомби GBU-39 вщент рознесли взводний опорний пункт у Курській області. Нищівний удар був завданий сьогодні о 16.00. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 22 серпня повідомив у Telegram.

Внаслідок влучання було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніка, озброєння та до 40 військовослужбовців країни-агресора.

Як відомо, GBU-39 — американська легка керована високоточна авіаційна бомба, масою 130 кг, що має діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 м. Максимальна дальність польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти. Бортові системи навігації дозволяють бомбі мати ймовірне кругове відхилення всього в один метр.

Нагадаємо, сьогодні у Повітряних силах показали, як тактична авіація ЗСУ знищила логістичні сполучення ворога в Курській області. Зокрема, було показано, як керовані авіабомби зруйнували дві мостові переправи. Атака відбулася у 20-х числах серпня.