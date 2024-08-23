Ряд судов «заминировали» в Украине 23 августа

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В Украине 23 августа ряд судов получили сообщения о минировании, фото: Rozetka
Ряд судов «заминировали» в Украине 23 августаhttps://racurs.ua/n198581-ryad-sudov-zaminirovali-v-ukraine-23-avgusta.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 23 серпня, низка судів отримали повідомлення про замінування.
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Про це повідомляє портал «Судова влада України».
Про надходження таких повідомлень сьогодні заявили:
- Житомирський апеляційний суд;
- Господарський суд Івано-Франківської області;
- Баштанський районний суд Миколаївської області;
- Білопільський районний суд Сумської області;
- Менський районний суд Чернігівської області;
- Сокирянський районний суд Чернівецької області;
- Чернівецький районний суд Вінницької області;
- Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
- Нововодолазький районний суд Харківської області;
- Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
- Великомихайлівський районний суд Одеської області;
- Господарський суд Одеської області;
- Київський апеляційний суд;
- Братський районний суд Миколаївської області;
- Дергачівський районний суд Харківської області.
Здійснювалися заходи щодо евакуації працівників та відвідувачів судів.
Частина судів вже повідомила, що після проведення перевірки вибухових пристроїв не знайдено й робота установ поновлюється.
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