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Ракурс
В Україні 23 серпня низка судів отримали повідомлення про замінування, фото: Rozetka

Низку судів «замінували» в Україні 23 серпня

23 сер 2024, 15:27
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В Україні сьогодні, 23 серпня, низка судів отримали повідомлення про замінування.


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Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Про надходження таких повідомлень сьогодні заявили:

  • Житомирський апеляційний суд;
  • Господарський суд Івано-Франківської області;
  • Баштанський районний суд Миколаївської області;
  • Білопільський районний суд Сумської області;
  • Менський районний суд Чернігівської області;
  • Сокирянський районний суд Чернівецької області;
  • Чернівецький районний суд Вінницької області;
  • Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
  • Нововодолазький районний суд Харківської області;
  • Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
  • Великомихайлівський районний суд Одеської області;
  • Господарський суд Одеської області;
  • Київський апеляційний суд;
  • Братський районний суд Миколаївської області;
  • Дергачівський районний суд Харківської області.

Здійснювалися заходи щодо евакуації працівників та відвідувачів судів.

Частина судів вже повідомила, що після проведення перевірки вибухових пристроїв не знайдено й робота установ поновлюється.

Джерело: Ракурс


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