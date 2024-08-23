Низку судів «замінували» в Україні 23 серпня

В Україні 23 серпня низка судів отримали повідомлення про замінування, фото: Rozetka

https://racurs.ua/ua/n198581-nyzku-sudiv-zaminuvaly-v-ukrayini-23-serpnya.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 23 серпня, низка судів отримали повідомлення про замінування.

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Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Про надходження таких повідомлень сьогодні заявили:

Житомирський апеляційний суд;

Господарський суд Івано-Франківської області;

Баштанський районний суд Миколаївської області;

Білопільський районний суд Сумської області;

Менський районний суд Чернігівської області;

Сокирянський районний суд Чернівецької області;

Чернівецький районний суд Вінницької області;

Городенківський районний суд Івано-Франківської області;

Нововодолазький районний суд Харківської області;

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;

Великомихайлівський районний суд Одеської області;

Господарський суд Одеської області;

Київський апеляційний суд;

Братський районний суд Миколаївської області;

Дергачівський районний суд Харківської області.

Здійснювалися заходи щодо евакуації працівників та відвідувачів судів.

Частина судів вже повідомила, що після проведення перевірки вибухових пристроїв не знайдено й робота установ поновлюється.