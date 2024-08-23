Евгений Пригожин. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n198588-chislennost-chvk-vagnera-posle-gibeli-prigojina-nazvala-britanskaya-razvedka.html

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Чисельність ПВК «Вагнера» після загибелі Євгена Пригожина скоротилася вдесятеро.

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Сьогодні перші роковини смерті кількох ключових лідерів «вагнерівців», включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна. Вони загинули в авіакатастрофі, яка сталася через вибух на борту. З того часу ПВК розділилася на невеликі групи, багато хто покинув лави найманців. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Зазначається, що приватну військову компанію покинули й інші ключові особи. Зокрема, екс-гендиректор групи «Вагнера» Андрій Трошев приєднався до Міністерства оборони рф. Ще один командир, Олександр Кузнєцов, у травні 2024 року очолив підрозділ «Восток-V». Багато рядових бойовиків теж вийшли з «Вагнера».

Британці зазначають, що у 2023 році чисельність «вагнерівців» становила майже 50 тис. осіб. А зараз їх всього майже 5 тис. бойовиків. Залишки формувань знаходяться в Білорусі та Африці.

Нагадаємо, у липні в Африці коаліція озброєних груп на півночі Малі, населеній переважно туарегами, ліквідувала десятки урядових солдатів і російських найманців з групи «Вагнера» в бою біля кордону з Алжиром.