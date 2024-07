У ПВК «Вагнера» підтвердили смерть російських найманців у Малі

Телеграм-канал «разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом ПВК «Вагнера», повідомив, що в районі міста Тін-Зауатін 22−27 липня тривали бої. «Вагнерівці» виступали проти «Координаційного руху Азаваду» (CMA) і місцевого осередку «Аль-Каїди» (JNIM).

Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія «Пруда» Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня залишилося лише троє з них. Сам Шевченко теж загинув.

Напередодні повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 найманців.

Рух повстанців CSP-PSD заявив про ліквідацію десятків найманців і солдатів хунти полковника Ассімі Гоїта, а також про захоплення бронетехніки та вантажівок з цистернами. Усе це сталося під час боїв на прикордонні з Алжиром. Повстанці також повідомили, що пошкодили гелікоптер і він розбився в місті Кідаль.

Армія Малі визнала факт боїв з туарегами, але повідомила, що втратила лише двох бійців, убивши натомість 20 повстанців. Офіційний Бамако каже, що бої тривали дві доби.

У соцмережах, особливо в Х, вірусяться відео з загиблими та полоненими «вагнерівцями», а також розбитою колоною.

‼️� Russia is also whining in Mali ��



The only issue is that it won’t make the desert more fertile… pic.twitter.com/7mG9pVHE9x