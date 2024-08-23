Боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в больнице. Скриншот с видео

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Ракурс

Український військовий оголосив голодування через погані умови в одній із лікарень Одеської області.

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Так, бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2. На відео парамедик розповів, що пацієнтів годують перевареною їжею, а в палатах на стінах пліснява. Про це 23 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

За його словами, проведена перевірка показала, що інформація від військового підтвердилася. Омбудсмен наголосив, що умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями «абсолютно незадовільні та не відповідають встановленим стандартам».

Також у ході перевірки стало відомо, що цей медзаклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП «Одеський обласний центр психічного здоров’я». До відповідних держорганів вже направили листи з рекомендаціями усунути недоліки.

Лубінець поінформував, що на основі інформації отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров’я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

Нагадаємо, нещодавно в Територіальних центрах комплексування офіційно заявили, що адвокати не повинні втручатися у мобілізаційні процеси. Натомість уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що недопущення адвокатів до процесу мобілізації суперечить чинному законодавству.