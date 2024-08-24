Украина провела большой обмен пленными из рф. Фото: Зеленский в Telegram

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Ракурс

Україна та росія здійснили великий обмін полоненими.

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У суботу, 24 серпня, Києву вдалося повернути на батьківщину 115 захисників. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зазначається, що мова йде виключно про військових — бійців Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому, — наголосив глава держави.

Як відомо, це був перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у доповіді президенту Володимиру Зеленському, що українські військові не лише просуваються в Курській області, але й поповнюють обмінний фонд.