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Ночью россияне ударили по гостинице в Краматорске, ранены журналисты трех стран
Ночью россияне ударили по гостинице в Краматорске, ранены журналисты трех странhttps://racurs.ua/n198629-nochu-rossiyane-udarili-po-gostinice-v-kramatorske-raneny-jurnalisty-treh-stran.htmlРакурс
У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об'єкту, є поранені журналісти.
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Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив що росіяни вдарили по готелю.
Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії, — йдеться у повідомленні.
Крім того, уночі російські нацисти вдарили ракетами по Харкову та містечку Чугуїв у області.
Унаслідок атаки у Харкові поранень зазнали шестеро людей, а в Чугуєві постраждали три людини, серед яких — 4-річна дитина.
Пізно увечері 24 серпня росіяни атакували приватний сектор у Сумах — поранені сім людей, двоє з них у важкому стані
У ніч проти 25 серпня росія запустила по Україні 8 ракет та 9 дронів типу Shahed, повідомили Повітряні сили.
Силам оборони вдалося збити вісім БпЛА, а більшість ракет не долетіла до своїх цілей.
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