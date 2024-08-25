Ночью россияне ударили по гостинице в Краматорске, ранены журналисты трех стран

https://racurs.ua/n198629-nochu-rossiyane-udarili-po-gostinice-v-kramatorske-raneny-jurnalisty-treh-stran.html

Ракурс

У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об'єкту, є поранені журналісти.

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Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив що росіяни вдарили по готелю.

Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії, — йдеться у повідомленні.

Крім того, уночі російські нацисти вдарили ракетами по Харкову та містечку Чугуїв у області.

Унаслідок атаки у Харкові поранень зазнали шестеро людей, а в Чугуєві постраждали три людини, серед яких — 4-річна дитина.

Пізно увечері 24 серпня росіяни атакували приватний сектор у Сумах — поранені сім людей, двоє з них у важкому стані

У ніч проти 25 серпня росія запустила по Україні 8 ракет та 9 дронів типу Shahed, повідомили Повітряні сили.

Силам оборони вдалося збити вісім БпЛА, а більшість ракет не долетіла до своїх цілей.