Командующий ВС выполнил обещание перед мамой павшего украинского пилота Джуса

https://racurs.ua/n198633-komanduuschiy-vs-vypolnil-obeschanie-pered-mamoy-pavshego-ukrainskogo-pilota-djusa-video.html

Ракурс

Командувач Пові ряних сил Микола Олещук виконав обіцянку перед мати полеглого українського пілота Андрія Пільщикова на позивний Джус.

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На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова — Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова. На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли, — написав Олещук на своїй сторінці у Фейсбук, де виклав відео з мамою Джуса.

Вона таки познайомилася з F-16, прибуття яких в Україну так лобіював та прискорював її син.

25 серпня 2023 року під час бойового вильоту пари Л-39 поблизу Житомира сталась жахлива авіакатастрофа: загинуло одразу 3 українських пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков.

24 серпня 2024 року Зеленський надав почесне найменування «Привиди Києва» 40-й бригаді тактичної авіації, де служив загиблий Джус. З початку повномасштабного вторгнення ця бригада боронить небо над Україною.