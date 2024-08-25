Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Командувач ПС виконав обіцянку перед мамою полеглого українського пілота Джуса

Командувач ПС виконав обіцянку перед мамою полеглого українського пілота Джуса (ВІДЕО)

25 сер 2024, 10:51
999

Командувач Пові ряних сил Микола Олещук виконав обіцянку перед мати полеглого українського пілота Андрія Пільщикова на позивний Джус.


.

На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова — Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова.

На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли, — написав Олещук на своїй сторінці у Фейсбук, де виклав відео з мамою Джуса.

Вона таки познайомилася з F-16, прибуття яких в Україну так лобіював та прискорював її син.

25 серпня 2023 року під час бойового вильоту пари Л-39 поблизу Житомира сталась жахлива авіакатастрофа: загинуло одразу 3 українських пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков.

24 серпня 2024 року Зеленський надав почесне найменування «Привиди Києва» 40-й бригаді тактичної авіації, де служив загиблий Джус. З початку повномасштабного вторгнення ця бригада боронить небо над Україною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів