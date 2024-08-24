40 бригада тактичної авіації отримала звання "Привиди Києва"

https://racurs.ua/ua/n198616-40-brygada-taktychnoyi-aviaciyi-otrymala-zvannya-pryvydy-kyieva.html

Ракурс

40-й бригаді тактичної авіації у День незалежності України присвоєно почесне найменування «Привиди Києва». Урочиста церемонія відбулася на Софійські площі у Києві.

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Навесні 2022 року «Привиди Києва», а це незламний і нескорений льотний склад всіх авіаційних частин Повітряних сил, героїчно захистили столицю від ворожої навали з неба. Вигравши битву за Київ, і прогнавши ворожі літаки з українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках.

Сьогодні тисячі жінок і чоловіків з лав 40 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» виконують завдання в найгарячіших місцях української оборони. Серед льотчиків бригади 5 Героїв України, на жаль 4 — посмертно.

Це почесне найменування — відзнака найвищої доблесті, мужності і патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади і всіх льотчиків Повітряних Сил хто в перші найстрашніші години і дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя.