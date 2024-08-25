Задымился и упал и – уникальные кадры сбития «шахеда» с пулемета на борту Ми-8

https://racurs.ua/n198641-zadymilsya-i-upal-i-unikalnye-kadry-sbitiya-shaheda-s-pulemeta-na-bortu-mi-8.html

Ракурс

В мережі активно поширюється відео збиття «шахеда» силами армійської авіації. Коли і де було знято відео — невідомо.

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На кадрах видно, що український гелікоптер Мі-8 підлітає до безпілотника, і бортовий кулемет просто розстрілює його впритул.

Захищаємо небо над Україною, чим маємо і чим можемо.