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Ракурс
Задымился и упал и – уникальные кадры сбития «шахеда» с пулемета на борту Ми-8

Задымился и упал и — уникальные кадры сбития «шахеда» с пулемета на борту Ми-8

25 авг 2024, 14:34
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В мережі активно поширюється відео збиття «шахеда» силами армійської авіації. Коли і де було знято відео — невідомо.


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На кадрах видно, що український гелікоптер Мі-8 підлітає до безпілотника, і бортовий кулемет просто розстрілює його впритул.

Захищаємо небо над Україною, чим маємо і чим можемо.

Источник: Ракурс


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