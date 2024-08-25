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Ракурс
Задимівся і впав - унікальні кадри збиття «шахеда» з кулемета на борту Мі-8

Задимівся і впав — унікальні кадри збиття «шахеда» з кулемета на борту Мі-8

25 сер 2024, 14:34
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В мережі активно поширюється відео збиття «шахеда» силами армійської авіації. Коли і де було знято відео — невідомо.


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На кадрах видно, що український гелікоптер Мі-8 підлітає до безпілотника, і бортовий кулемет просто розстрілює його впритул.

Захищаємо небо над Україною, чим маємо і чим можемо.

Джерело: Ракурс


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