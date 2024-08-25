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В Черном море в настоящее время нет российских военных кораблей

россия уже неделю не выводит корабли в Черное море — ВМС

25 авг 2024, 16:04
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В акваторії Чорного моря вже сьомий день не спостерігаються російські військові кораблі.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє сьогодні, 25 серпня, агентство «РБК-Україна».

За словами Плетенчука, така ситуація може бути пов’язана з побоюваннями росіян щодо можливих втрат.

Інше питання — чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна, — додав він. — Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це — технічне обслуговування, може — якесь внутрішнє рішення.

Плетенчук також зазначив, що всі російські бойові одиниці залишаються на базі в Новоросійську.

Джерело: «РБК-Україна»


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