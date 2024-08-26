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Ракурс
Укрзализныця продолжила движение поездов резервными тепловозами

Укрзализныця продолжила движение поездов с помощью резервных тепловозов

26 авг 2024, 11:33
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Всі рейси, які тимчасово зупинились у зв’язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.


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На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області, повідомили в Укрзалізниці 26 серпня. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна — рух за графіком.

Відхилення від графіку зібрані на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/

Пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, Укрзалізниця обіцяє забрати з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

Источник: Ракурс


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