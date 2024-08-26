рф атаковала инфраструктуру в 15 областях. Фото: соцсети

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Ракурс

Армія рф 26 серпня атакувала енергетичну інфраструктуру в 15 областях України.

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Загарбники застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Внаслідок масованої атаки є поранені та загиблі. Ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура. Зафіксовано пошкодження в низці регіонів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами глави уряду, очільники обласної військової адміністрації отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.

Шмигаль наголосив, що вже варто дозволити Україні бити по росії далекобійною західною зброєю.

Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов’язково змусимо росію заплатити, — написав він.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки в Україні запровадили режим екстренних відключень електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація складна, а наслідки атак уточнюються. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією обстрілів.