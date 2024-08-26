Разрушение на Днепропетровщине. Фото:

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Ракурс

Російська ракетна та дронова атака сьогодні призвела до загибелі та поранення цивільних.

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Зокрема, в Одеській області ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед постраждалих — 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У регіоні внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. В Одеському районі фіксуються збої в роботі електроенергії.

На Житомирщині під масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Через складну ситуацію в енергосистемі запровадили аварійні відключення світла.

Є жертва й на Дніпропетровщині. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Дніпровському районі сталося влучання по дачному кооперативу. Зруйновано два дачні будинки, пошкоджено чотири будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.

Внаслідок атаки загинув чоловік 1955 року народження. Ще одного постраждалого вдалося врятувати.

Пошкодження інфраструктурних об'єктів, приватних житлових будинків та господарських споруд зафіксовані у чотирьох районах Київщини. Голова ОВА Руслан Кравченко повідомив про щонайменше одного постраждалого, якого госпіталізували.

У Миколаївській області троє поранених врезультаті масованого ракетного обстрілу. Голова ОВА Віталій Кім запевняє, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що внаслідок сьогоднішньої російської масованої атаки постраждали 15 областей. Російські окупанти знову цілили в енергетичну інфраструктуру.