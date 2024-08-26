Взрыв на НПЗ в городе Омск. Фото: соцсети

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Потужний вибух прогримів 26 серпня на НПЗ в Омську російської федерації.

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Після цього на заводі «Газпромнефть-ОНПЗ», який знаходиться за 2 тис. км від кордону з Україною, виникла велика пожежа. Площа займання становить 1 тис. кв. м. На місці направили 15 розрахунків пожежної охорони, але евакуювати робітників не збираються. Про це повідомили російські пабліки.

Попередньо відомо, що вибух та загоряння сталися на установці АВТ-11. На заводі внаслідок пожежі постраждали двоє осіб, їм надали допомогу на місці.

Як відомо, Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки рф. Цей завод розташований у місті Омськ і належить компанії «Газпром нафта». На об'єкті працюють 3 тис. 600 осіб. Цей НПЗ випускає близько 50 видів нафтопродуктів — високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію. Цією продукцією користується, зокрема, й російська армія.

Нагадаємо, 22 серпня в російському порту «Кавказ» сталася сильна пожежа з вибухами, бо українська ракета уразила пором Conro Trader, де знаходилися 30 залізничних цистерн з паливом. Згодом пором затонув. Це був останній з поромів, що переправляв до Криму нафту з Новоросійська.