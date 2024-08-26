Удар шрапнельными ракетами GMLRS по скоплению россиян на полигоне в Украине попал на видео

https://racurs.ua/n198678-udar-shrapnelnymi-raketami-gmlrs-po-skopleniu-rossiyan-na-poligone-v-ukraine-popal-na-video.html

Ракурс

Українські військові завдали удару шрапнельними ракетами GMLRS по скупченню російських солдатів на полігоні в Україні.

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Відео оприлюднив підрозділ 54 ОМБр.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Небесна кара» за допомогою розвідувального безпілотника Shark скоригувала вогонь українських ракетників по тренувальній базі російських військових на сході Україні.

Двома коригованими снарядами M30A1 GMLRS зі шрапнельною бойовою частиною було завдано удару по вантажівці та скупченню піхоти.

Завдяки повітряному підриву снарядів вдалося накрити готовими уражаючими елементами велику площу на полігоні. Однак кільком групам піхоти вдалося покинути зону ураження після першого вибуху.

Імовірно, армійська вантажівка КамАЗ російських військових була повністю знищена близьким розривом бойової частини зі 180 тисячами готових уламків із карбіду вольфраму.

Раніше неброньовані вантажівки навіть на більшому віддаленні отримували значну кількість уламків, котрі виводили з ладу вузли та нерідко приводили машину у непридатний до ремонту стан, пище «Мілітарний».