После атаки 26 августа подготовку к зиме придется корректировать, - советник премьера

https://racurs.ua/n198682-posle-ataki-26-avgusta-podgotovku-k-zime-pridetsya-korrektirovat-sovetnik-premera.html

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Наслідки атаки на енергосистему стануть зрозумілі до кінця дня, підготовку до зими доведеться корегувати.

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Про це повідомив радник прем'єр-міністра і член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення, — заявив Бойко.

Він нагадав, що до цих ударів суттєвих обмежень в енергосистемі не планувалося до кінця жовтня.

Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак «мінус», і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими, — пояснив Бойко.

Тим часом 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Фахівцям потрібно дві-три години, щоб відновити водопостачання, казали у «Вінницяоблводоканалі».

Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з Центральною станцією Вінниці (станція заживлена через високовольтні лінії, і варіант генератора тут не спрацює). Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск. Ми вимушено зупинили менші станції, щоб зберегти воду в резервуарах чистої води. Якби ми цього не зробили, то відновлювали б потім водопостачання по всій Вінниці багато годин поспіль. Нам потрібно дві-три години, щоб вийти на робочий тиск, стабілізуватися й повернути всім і воду, і тиск", — зазначили фахівці.

А от система водопостачання правого берега Києва працюватиме на зниженому тиску, повідомляє КМДА.

Вона пояснює, що причина у тому, що «у загальнодержавній електромережі знову виникли проблеми».

Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. При цьому мерія обіцяє, що тролейбуси та трамваї з найбільшими пасажиропотоками обов’язково продублюють автобусами.

Крім того, можливі збої у роботі світлофорів.