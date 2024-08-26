"Шахеды" наматывают круги для отвлечения внимания ПВО, - Defense Express

https://racurs.ua/n198688-shahedy-namatyvaut-krugi-dlya-otvlecheniya-vnimaniya-pvo-defense-express.html

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Скільки можуть літати дрони Shahed, намотуючи круги над Україною для відволікання ППО, розповіло профільне видання Defense Express.

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Якщо ракетна небезпека здебільшого тривала у ніч та вранці 26 серпня декілька годин вранці, то ударні БПЛА ворог підняв у небо ще глибокої ночі і через них повітряна тривога у центральних областях тривала понад 14 годин.

На фоні цього стає очевидним, що однією із задач частини дронів було безпосереднє відволікання на себе сил та засобів протиповітряної оборони, пише видання.

Відомо, що крейсерська швидкість Shahed-136 становить 180 км/год, а дальність польоту вказана, як 1500 км. Це означає, що приблизний час у повітрі Shahed-136 становить майже 8,5 годин.

Але у західних джерелах також зустрічається оцінка дальності польоту Shahed-136 у 2500 км, що при аналогічній крейсерській швидкості означає час у польоті до майже 14 годин.