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Самый большой НПЗ россии остановил почти половину мощностей после взрыва

Самый большой НПЗ россии остановил почти половину мощностей после взрыва

26 авг 2024, 22:44
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Вибух, що прогримів у понеділок на Омському нафтопереробному заводі, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.


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За словами співрозмовника агентства, внаслідок інциденту зазнала пошкоджень і була зупинена найбільш продуктивна на заводі установка первинної переробки нафти АВТ-11.

На думку аналітиків, в умовах санкцій відновити її буде вкрай складним завданням.

На Омському заводі «Газпром нефти» уранці 26 серпня стався вибух і розпочалась пожежа. Представники заводу заявили, що загоряння, нібито, взято під контроль.

Омський НПЗ є одним із найбільших подібних заводів у росії та виробляє 21,6 млн тонн нафти на рік. В основному його продукція йде на внутрішній ринок та до Казахстану.

Источник: Ракурс


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