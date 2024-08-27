Вечный огонь – в сети показали спутниковые фото пожара на нефтебазе в российском Пролетарске

https://racurs.ua/n198692-vechnyy-ogon-v-seti-pokazali-sputnikovye-foto-pojara-na-neftebaze-v-rossiyskom-proletarske.html

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«Радіо Свобода» показало супутникові знімки пожежі на нафтобазі в російському Пролетарську.

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На знімках від 26 серпня помітно, що вогонь на нафтобазі дещо вщух. Два осередки займання розташовані доволі далеко один від одного, тобто 23 серпня по нафтобазі могли повторно вдарити дрони, про що писали російські медіа.

Нафтобаза в Пролетарську (Ростовська область рф) палає з 18 серпня — по ній вдарили дронами. Пожежу досі не загасили.

Перші резервуари, з яких почалася пожежа, вже вигоріли до тла.

Влада Ростовської області 26 серпня виступила із заявою, що якість повітря в регіоні знаходиться в межах норми, наявності шкідливих та отруйних речовин не зафіксовано.

Водночас жителі Пролетарська масово тиражують у ростовських пабліках звернення до місцевого керівництва, вимагаючи надати офіційні дані щодо забруднення повітря.