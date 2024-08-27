Вторая волна: россияне атаковали Украину 81 ударным дроном и 10 ракетами

https://racurs.ua/n198694-vtoraya-volna-rossiyane-atakovali-ukrainu-81-udarnym-dronom-i-10-raketami.html

Ракурс

Росіяни у ніч на 27 серпня атакували Україну 81 ударним дроном та 10 ракетами.

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Окупанти вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА:

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

балістичною ракетою «Іскандер-М»;

крилатою ракетою «Іскандер-К»;

5-ма крилатими ракетами Х-101;

81 ударним БпЛА типу «Shahed».

Сили ППО збили 5 крилатих ракет Х-101 та 60 БпЛА Shahed. Станом на 9.30, коли Повітряні сили зробили оголошення про нічну роботу, бойова робота тривала й близько десяти безпілотників досі перебувають в повітряному просторі України.

Ще 10 дронів локаційно втрачені (ймовірно, вони впали).

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.