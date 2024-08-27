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Вторая волна: россияне атаковали Украину 81 ударным дроном и 10 ракетами

Вторая волна: россияне атаковали Украину 81 ударным дроном и 10 ракетами

27 авг 2024, 09:51
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Росіяни у ніч на 27 серпня атакували Україну 81 ударним дроном та 10 ракетами.


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Окупанти вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА:

  • трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
  • балістичною ракетою «Іскандер-М»;
  • крилатою ракетою «Іскандер-К»;
  • 5-ма крилатими ракетами Х-101;
  • 81 ударним БпЛА типу «Shahed».

Сили ППО збили 5 крилатих ракет Х-101 та 60 БпЛА Shahed. Станом на 9.30, коли Повітряні сили зробили оголошення про нічну роботу, бойова робота тривала й близько десяти безпілотників досі перебувають в повітряному просторі України.

Ще 10 дронів локаційно втрачені (ймовірно, вони впали).

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Источник: Ракурс


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