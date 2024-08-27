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Украине нужно найти 15 млрд долл. для бюджета 2025 года
Украине нужно найти 15 млрд долл. для бюджета 2025 годаhttps://racurs.ua/n198702-ukraine-nujno-nayti-15-mlrd-doll-dlya-budjeta-2025-goda.htmlРакурс
У держбюджеті-2025 на цивільні потреби бракує майже 15 млрд дол.
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Про це, заявив 27 серпня прем'єр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Україна вже знає, як отримати $20 млрд з них. Проте решту $15 млрд потрібно буде шукати або у внутрішніх джерелах, або допрацьовувати угоди з партнерами, або в конфіскованих з російських активів $50 млрд,
Нагадаємо, цивільні видатки держбюджету фінансуються за рахунок іноземної фінансової допомоги.
Про те, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік збільшиться на $12−15 млрд і складе близько $35 млрд, розповідали учасники дискусії «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік» (це проект Центру економічної стратегії).
Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова так розповіла про потенційні джерела фінансування:
Насамперед, це надходження від донорів. На 2025 рік вже є зобов’язання від ЄС на суму близько €12,5 млрд та програма МВФ, що складає приблизно $1,8 млрд. Решта фінансування є предметом переговорів, у яких також розглядається питання використання $50 млрд доходів від російських активів.
Секретар комітету з питань бюджету у Раді Володимир Цабаль про альтернативні заходи на противагу підвищенню податків:
Звідки можна залучити додаткові кошти, якщо не підвищувати податки? Перший напрям — енергетика. Вартість комунальних послуг у нас суттєво нижча за потенційні ринкові ціни. В результаті, як ті, хто може платити ринкову вартість, так і ті, хто не може, фактично сплачують однакову суму, яка не відповідає реальній ринковій ціні.
Другий напрямок — можна збільшити фінансування сектору безпеки і оборони за рахунок місцевих бюджетів. Частково ми вже це зробили, перенаправивши військовий ПДФО на безпеку і оборону.
Третій — податковий комплаєнс. Значна частина платників не сплачує належні податки. Один з прикладів — псевдофопи. Основне питання полягає в тому, як ефективно контролювати ці процеси".
Провідна економістка Dragon Capital Олена Білан про ймовірний вплив підвищення податків на громадян та бізнес:
Наразі важко оцінити вплив запропонованих фіскальних заходів на економіку, тому що, по-перше, їх ще немає в фінальному варіанті, по-друге, це, мабуть, буде перша в історії України така масштабна зміна в оподаткуванні. Але можемо з упевненістю сказати, що, якщо ми оподатковуємо тільки тих, хто платить податки, це вплине на їхні доходи, на купівельну спроможність домогосподарств. Якщо ми притиснемо це внутрішнє споживання наступного року податками, то є питання, що буде джерелом економічного зростання.
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