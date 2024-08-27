Украине нужно найти 15 млрд долл. для бюджета 2025 года

https://racurs.ua/n198702-ukraine-nujno-nayti-15-mlrd-doll-dlya-budjeta-2025-goda.html

Ракурс

У держбюджеті-2025 на цивільні потреби бракує майже 15 млрд дол.

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Про це, заявив 27 серпня прем'єр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Україна вже знає, як отримати $20 млрд з них. Проте решту $15 млрд потрібно буде шукати або у внутрішніх джерелах, або допрацьовувати угоди з партнерами, або в конфіскованих з російських активів $50 млрд,

Нагадаємо, цивільні видатки держбюджету фінансуються за рахунок іноземної фінансової допомоги.

Про те, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік збільшиться на $12−15 млрд і складе близько $35 млрд, розповідали учасники дискусії «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік» (це проект Центру економічної стратегії).

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова так розповіла про потенційні джерела фінансування: