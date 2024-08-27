С 1 октября НБУ временно установит лимит для переводов физлиц «с карты на карту»

https://racurs.ua/n198705-s-1-oktyabrya-nbu-vremenno-ustanovit-limit-dlya-perevodov-fizlic-s-karty-na-kartu.html

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З 1 жовтня 2024 року Нацбанк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (P2P).

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Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, та осіб щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму обмеження, повідомив НБУ 27 серпня.

А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, — пояснили в регуляторі.

Запровадження новації НБУ пояснив боротьбою з так званими «дропами».

«Дропи» — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як «транзитні» для переказу та «відмивання» незаконних коштів. Масштаби проблеми використання «дропів» оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч «сплячих» та вже активних рахунків.

За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів. Сума та кількість операцій переказів з картки на картку показує стійку тенденцію до зростання у всіх групах банків незалежно від обсягів карткового бізнесу.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення.