Первый проект по поиску инопланетных технологий в других галактиках начали ученые

Ученые проверят ряд галактик на следы чужеродных технологий.

https://racurs.ua/n198715-pervyy-proekt-po-poisku-inoplanetnyh-tehnologiy-v-drugih-galaktikah-nachali-uchenye.html

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Інститут SETI, Дослідницький центр SETI в Берклі та Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень оголосили про проведення дослідження з пошуку слідів чужорідних технологій у низці віддалених галактик з використанням Мерчисонської широкопольної решітки (потужний радіотелескоп MWA у Західній Австралії).

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Це дослідження є першим, яке шукає ознаки інопланетних технологій у галактиках за межами нашої, зосереджуючись на низьких радіочастотах (100 МГц), повідомляє видання Phys.org.

Велике поле зору MWA дозволило ученим охопити близько 2,8 тис. галактик за одне спостереження, відстань до 1,3 тис. з яких ми знаємо.

Зазвичай пошук позаземного розуму (SETI) зосереджується на сигналах в межах нашої галактики. Цей новий підхід йде далі, розглядаючи далекі галактики, — наголошується у статті.

Таким чином новий проект стане одним з найбільш детальних пошуків суперцивілізацій — цивілізацій, більш розвинених, ніж наша.

Щоб послати сигнал з іншої галактики, цивілізації потрібна технологія, достатньо потужна, щоб використовувати енергію свого сонця або кількох зірок у своїй галактиці, — вказано у статті.

Зазначається, що хоча це перше дослідження не виявило жодних техносигнатур (ознак інопланетних технологій), воно дає уявлення, які допоможуть сфокусувати майбутні пошуки. Також воно показує, наскільки важливо продовжувати досліджувати різні радіочастоти і використовувати унікальні можливості таких телескопів, як MWA.

MWA продовжує відкривати нові шляхи пошуку у Всесвіті розумних цивілізацій і техносигнатур, одночасно використовуючи ті ж дані для вивчення астрофізики зірок і галактик, — наголошують дослідники. — Ця робота є новаторською, але також прокладає шлях для майбутніх спостережень за допомогою ще більш потужних телескопів.

Джерело: Phys.org