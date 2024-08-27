Жителей ВОТ побуждают присоединяться к российской армии, фото: «ПравозащитникИнфо»

https://racurs.ua/n198721-na-vot-policiya-davit-na-zaderjannyh-vstupat-v-rossiyskuu-armiu-okkupirovannye-territorii.html

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На тимчасово окупованих територіях Криму та Сходу України так звані «правоохоронці» тиснуть на затриманих, щоб ті укладали контракт зі зс рф в обмін на уникнення кримінального переслідування.

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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

При затриманні осіб, яким загрожує ув’язнення, російська каральна система пропонує затриманим укладати контракт, — вказано в повідомленні. — Перед слідчими поставлено план щодо поповнення армії окупантів контрактниками.

Зазначається, що кремль сподівається відтягнути момент оголошення масової мобілізації шляхом вербування на контракт строковиків, затриманих, мігрантів й інших «не значних» для пересічних росіян каст населення.

У ЦНС закликають передавати інформацію про кожного учасника репресивного апарату кремля до відповідного анонімного чат-бота, щоб ніхто з них не уникнув покарання.