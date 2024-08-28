БпЛА атаковали склад боеприпасов и нефтебазу в двух областях рф. Фото:

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Дві російські області вночі 28 серпня були атаковані безпілотниками.

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Зокрема, гучно було у Россошанському районі Воронезької області, де БпЛА цілили в склад з боєприпасами. Місцева влада заявила, що «поблизу вибухонебезпечних об'єктів» сталося загоряння внаслідок падіння уламків збитого дрона. Диктатура стверджує, що детонації не було, постраждалих та руйнувань немає. Однак чому була проведена евакуація двох населених пунктів. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

У місцевих пабліках пишуть, що безпілотник вдарив по складу із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали, але тепер вони повертаються додому.

Також у росії заявили про дронову атаку на нафтобазу «Атлас» у Кам’янському районі Ростовської області.

Місцевий губернатор Василь Голубєв заявив, що над Ростовською областю російська ППО буцімто збила чотири дрони. Однак у пабліках стверджують, що загоряння на об'єкті, що належить «Росрезерву».

Нагадаємо, нафтобаза в Пролетарську (Ростовська область рф) палає з 18 серпня — по ній вдарили дронами. Пожежу досі не загасили. У мережі вже з’явилися супутникові знімки цієї пожежі на нафтобазі.