ССО уничтожили российский РЭБ «Сапфир» в Курской области. Фото:

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Ракурс

Російський комплекс РЕБ «Сапфір» було знищено в Курській області.

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Станція радіоелектронної боротьби розташовувалася на позиціях загарбників. Її виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 28 серпня повідомило у Facebook.

У ССО зазначили, що російський «Сапфір» уразили ударні дрони. Ворожий РЕБ було знищено, а ворог зазнав втрат вбитими і пораненими.

Як відомо, комплекс радіоелектронної боротьби «Сапфір» може визначити безпілотник на відстані в 30 км, а протидія РЕБ розпочинається вже на відстані 5 км від комплексу при підльоті дрона. Росіяни запевняли, що цей комплекс може придушувати навіть наземні станції керування БпЛА.

Нагадаємо, у липні спецпризначенці під час ведення розвідки виявили 15 російських човнів різного типу на Херсонському напрямку. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Таким чином човни були знищені.