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Ракурс
ССО знищили 15 човнів ворога на Херсонщині. Фото:

ССО знищили 15 човнів ворога на Херсонщині (ВІДЕО)

10 лип 2024, 11:49
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Українські ССО знищили човни росіян у Херсонській області.


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Спецпризначенці під час ведення розвідки виявили 15 російських човнів різного типу на Херсонському напрямку. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Про це командування Сил спеціальних операцій 10 липня повідомило у Facebook.

Жоден із них більше не перевезе російських військових, — наголосили захисники.

Зазначається, по ворогах відпрацювали оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій.

Нагадаємо, FPV-дрон підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій ЗСУ уразив самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон» у Бєлгородській області рф, з якої росіяни обстрілювали Харківську область.

Джерело: Ракурс


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