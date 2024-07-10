Російська артилерія обстріляла Нікополь. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n197147-rosiyska-artyleriya-vgatyla-po-nikopolu-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину.

.

Ворог з артилерії атакував Нікополь. Внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення — чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу, — йдеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл у місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й авто.

Нагадаємо, вночі 10 липня російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеського району. Загинули двоє осіб — охоронець та водій вантажівки. Вахтовий матрос дістав поранення. Уламки ракет пошкодили складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.