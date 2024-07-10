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Ракурс
Російська артилерія обстріляла Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російська артилерія вгатила по Нікополю, є загиблий та поранені

10 лип 2024, 11:20
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Російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину.


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Ворог з артилерії атакував Нікополь. Внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення — чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу, — йдеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл у місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й авто.

Російська артилерія обстріляла Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 10 липня російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеського району. Загинули двоє осіб — охоронець та водій вантажівки. Вахтовий матрос дістав поранення. Уламки ракет пошкодили складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.

Джерело: Ракурс


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