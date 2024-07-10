Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197146-raketnyy-udar-8-lypnya-po-kyievu-kilkist-zagyblyh-zrosla-do-34-osib.html

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Масована атака росіян на Київ 8 липня призвела до загибелі десятків цивільних.

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Станом на ранок 9.00 від ракетного удару в столиці загинули вже 34 людини. Про це очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 10 липня повідомив у Telegram.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій України поінформувала, що в Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Загалом внаслідок ворожого обстрілу 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Вдалося врятувати 11 осіб.

Нагадаємо, 9 липня в Міністерстві внутрішніх справ заявили про завершення аварійно-рятувальних робіт на території дитячої лікарні «Охматдит», яка 8 липня зазнала російського ракетного удару. Загинули двоє осіб, а вісьмох дітей госпіталізували. За медичною допомогою звернулися 32 поранених.