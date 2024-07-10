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Ракурс
Последствия ракетного удара по Киеву Фото: ГСЧС

Ракетный удар 8 июля по Киеву — число погибших возросло до 34 человек

10 июл 2024, 10:49
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Масована атака росіян на Київ 8 липня призвела до загибелі десятків цивільних.


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Станом на ранок 9.00 від ракетного удару в столиці загинули вже 34 людини. Про це очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 10 липня повідомив у Telegram.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій України поінформувала, що в Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Загалом внаслідок ворожого обстрілу 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Вдалося врятувати 11 осіб.

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 9 липня в Міністерстві внутрішніх справ заявили про завершення аварійно-рятувальних робіт на території дитячої лікарні «Охматдит», яка 8 липня зазнала російського ракетного удару. Загинули двоє осіб, а вісьмох дітей госпіталізували. За медичною допомогою звернулися 32 поранених.

Источник: Ракурс


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