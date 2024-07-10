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ССО уничтожили 15 лодок врага в Херсонской области. Фото:

ССО уничтожили 15 лодок врага в Херсонской области (ВИДЕО)

10 июл 2024, 11:49
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Українські ССО знищили човни росіян у Херсонській області.


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Спецпризначенці під час ведення розвідки виявили 15 російських човнів різного типу на Херсонському напрямку. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Про це командування Сил спеціальних операцій 10 липня повідомило у Facebook.

Жоден із них більше не перевезе російських військових, — наголосили захисники.

Зазначається, по ворогах відпрацювали оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій.

Нагадаємо, FPV-дрон підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій ЗСУ уразив самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон» у Бєлгородській області рф, з якої росіяни обстрілювали Харківську область.

Источник: Ракурс


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