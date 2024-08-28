Украина договорилась о реструктуризации долга с 95% владельцами евробондов

https://racurs.ua/n198751-ukraina-dogovorilas-o-restrukturizacii-dolga-s-95-vladelcami-evrobondov.html

Ракурс

Україна домовилася про реструктуризацію боргу з 95% власниками євробондів.

.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій, — написав Шмигаль у своїх соцмережах.

Це рішення, за його словами, дозволить зекономити 11,4 млрд дол. на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, зміцнить український бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

Тим часом увечері 26 серпня офіційний курс євро від Нацбанку перетнув нову «психологічну» межу — у 46 гривень.

Подорожчання збіглося з найбільшим обстрілом енергетичної інфраструктури України та поновленням відключень світла.

Раніше серед причин зростання курсу експерти називали необхідність розрахунків у валюті за імпорт електроенергії з Євросоюзу.

Однак це не єдине, через що росте євро: банкіри виділяють серед причин події, які відбуваються за межами України — на світових ринках.