Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Польша получит самые современные F-35 пятого поколения

Польша получит самые современные F-35 пятого поколения

28 авг 2024, 20:43
999

Відбулася офіційна презентація першого новітнього винищувача п’ятого покоління F-35А Lightning II польських Повітряних сил. Польща отримає літаки у варіанті Block 4 з пакетом технологій Technology Refresh 3 (TR-3), який є найбільш значною еволюцією можливостей F-35 на сьогодні.


.

Defence24PL пише, що перші з винищувачів, які отримали місцеву назву F-35A Husarz, базуватимуться на авіабазі Національної гвардії Сполучених Штатів Еббінг в Арканзасі, де відбуватиметься підготовка польських пілотів.

Перші шість літаків мають бути побудовані у 2024—2025 роках, а постачання заплановане до 2030 року.

Заплановано, що перші польські F-35A Husarz прибудуть до країни на авіабазу Ласк у 2026 році.

F-35 — це ще одна віха в модернізації польських збройних сил. Ми повинні бути готові захищати свою країну. Ми зобов’язуємося зміцнювати кордони, — сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

Польський бригадний генерал Іренеуш Новак заявив, що Повітряні сили Польщі пройшли довгий шлях після опанування F-16 й тепер можуть вивести із бойового складу радянські літаки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров