Польща отримає наймодерніші F-35 п'ятого покоління

https://racurs.ua/ua/n198753-polscha-otrymaie-naymodernishi-f-35-p-yatogo-pokolinnya.html

Ракурс

Відбулася офіційна презентація першого новітнього винищувача п’ятого покоління F-35А Lightning II польських Повітряних сил. Польща отримає літаки у варіанті Block 4 з пакетом технологій Technology Refresh 3 (TR-3), який є найбільш значною еволюцією можливостей F-35 на сьогодні.

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Defence24PL пише, що перші з винищувачів, які отримали місцеву назву F-35A Husarz, базуватимуться на авіабазі Національної гвардії Сполучених Штатів Еббінг в Арканзасі, де відбуватиметься підготовка польських пілотів.

Перші шість літаків мають бути побудовані у 2024—2025 роках, а постачання заплановане до 2030 року.

Заплановано, що перші польські F-35A Husarz прибудуть до країни на авіабазу Ласк у 2026 році.

F-35 — це ще одна віха в модернізації польських збройних сил. Ми повинні бути готові захищати свою країну. Ми зобов’язуємося зміцнювати кордони, — сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

Польський бригадний генерал Іренеуш Новак заявив, що Повітряні сили Польщі пройшли довгий шлях після опанування F-16 й тепер можуть вивести із бойового складу радянські літаки.