Генштаб подтвердил удар по нефтебазе «Атлас», что в Ростовской области рф

https://racurs.ua/n198759-genshtab-podtverdil-udar-po-neftebaze-atlas-chto-v-rostovskoy-oblasti-rf.html

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Генеральний штаб ЗСУ 29 серпня підтвердив удар по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області рф.

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Там повідомили, що у ніч на 28 серпня завдали удару по нафтобазі.

В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Українські військові розповіли, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області рф.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.