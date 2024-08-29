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Страны НАТО подтвердили, что усилят военную помощь Украине
Страны НАТО подтвердили, что усилят военную помощь Украинеhttps://racurs.ua/n198761-strany-nato-podtverdili-chto-usilyat-voennuu-pomosch-ukraine.htmlРакурс
Після останніх ударів військ рф по території України, зокрема і того, що став наймасованішим за час повномасштабного вторгнення московитів, Північноатлантичний альянс готовий посилити підтримку Києва.
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Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу після засідання Ради НАТО-Україна, скликаного на прохання Києва.
На тлі останнього російського нападу союзники по Альянсу сьогодні підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні, — сказав він. — Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це життєво важливо, аби Україна могла продовжувати боротьбу.
Водночас Столтенберг наголосив: спроможність України підтримувати свою оборону від агресії рф потребує збільшення поставок і військової підтримки.
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