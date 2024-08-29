В беларуси впервые применили авиацию для сбития «шахеда», — «Гаюн»

https://racurs.ua/n198765-v-belarusi-vpervye-primenili-aviaciu-dlya-sbitiya-shaheda-gaun.html

Ракурс

За інформацією «Беларускі Гаюн» у ніч на 29 серпня під час чергової атаки рф по Україні один із «шахедів» знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 3.30, що підтверджує паблік «Николаевский Ванек» та @eRadarrua.

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За даними «Гаюна», після заходу шахеда в повітряний простір білорусі винищувач ВПС рб близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 3.55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову мету в небі — російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

«Ракурс» повідомляв, що цієї ночі та ранком над Україною збили 2 ракети та 60 ударних БпЛА.