Над Украиной сбили две ракеты и 60 ударных БпЛА

https://racurs.ua/n198764-nad-ukrainoy-sbili-dve-rakety-i-60-udarnyh-bpla.html

Ракурс

Цієї ночі та ранком над Україною збили 2 ракети та 60 ударних БпЛА.

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Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.

Загалом противник атакував Україну

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69

двома ракетами, тип яких наразі встановлюється

74-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

ППО оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.