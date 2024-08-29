Ракурсhttps://racurs.ua/
Над Украиной сбили две ракеты и 60 ударных БпЛА
Над Украиной сбили две ракеты и 60 ударных БпЛАhttps://racurs.ua/n198764-nad-ukrainoy-sbili-dve-rakety-i-60-udarnyh-bpla.htmlРакурс
Цієї ночі та ранком над Україною збили 2 ракети та 60 ударних БпЛА.
.
Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.
Загалом противник атакував Україну
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69
- двома ракетами, тип яких наразі встановлюється
- 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».
ППО оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
Загрузка...