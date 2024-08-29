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Над Украиной сбили две ракеты и 60 ударных БпЛА

Над Украиной сбили две ракеты и 60 ударных БпЛА

29 авг 2024, 10:22
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Цієї ночі та ранком над Україною збили 2 ракети та 60 ударних БпЛА.


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Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.

Загалом противник атакував Україну

  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69
  • двома ракетами, тип яких наразі встановлюється
  • 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

ППО оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Источник: Радио Вести


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