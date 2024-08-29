Экономическое бронирование в Украине планируют внедрить в октябре-ноябре — какие критерии

https://racurs.ua/n198772-ekonomicheskoe-bronirovanie-v-ukraine-planiruut-vnedrit-v-oktyabre-noyabre-kakie-kriterii.html

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Економічне бронювання в Україні планують впровадити у жовтні-листопаді.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточні рішення чекають позицію вищого політичного керівництва. По датам впровадження: десь жовтень — листопад. По розрахункам — це 40 млрд/грн на рік, — пише Железняк.

20 000 гривень — це компромісна сума для економічного бронювання: саме така цифра закладена в основному законопроєкті, — заявляла раніше народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко.

З одного боку, вона досить висока для того, щоб не побігли просто всі підряд бронюватися, а з іншого — це все ще помірна сума для того, щоб зберегти найважливіших працівників на підприємстві, без яких все підприємство просто впаде, — вважає Янченко.

Уряд раніше повернувся до ідеї економічного бронювання за критерієм заробітної плати. Forbes зазначав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 серпня анонсував впровадження принципу «воюй або працюй» під час форуму «Україна 24. Незалежність».

Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет, — додав він.

Йдеться про запуск економічного бронювання, яке обговорюється з початку року, кажуть пʼятеро співрозмовників Forbes у Раді, уряді та Офісі президента.