Уменьшение объемов курения не влияет заметно на риск сердечного приступа.

https://racurs.ua/n198778-chastichnyy-otkaz-ot-kureniya-ne-umenshaet-risk-serdechnogo-pristupa-uchenye.html

Ракурс

У курців зі стабільною ішемічною хворобою серця, які кинули палити в будь-який момент після встановлення діагнозу, ризик серцевого нападу знижується на майже 50%. Водночас лише зменшення куріння має мінімальний вплив на серцево-судинні ризики.

.

Про це свідчать результати досліджень, представлених на конгресі Європейського товариства кардіологів у Лондоні, повідомляє видання EurekAlert.

В ході дослідження були проаналізовані дані за п’ятирічний період понад 32 тис. пацієнтів з ішемічною хворобою серця, включені до міжнародного реєстру CLARIFY.

Виявилося, що:

пацієнти, які кинули палити після встановлення діагнозу, значно покращили свої серцево-судинні результати незалежно від того, коли вони кинули палити, зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань на 44%;

серед курців, які лише зменшили кількість викуреного тютюну, ризик серцево-судинних захворювань не зазнав суттєвих змін порівняно з курцями, які не змінили своїх звичок;

ризик серцево-судинних захворювань після встановлення діагнозу ішемічної хвороби серця збільшувався на 8% на кожен додатковий рік активного куріння;

хоча курці, які кинули палити, досягли швидкого значного зниження ризику серцево-судинних захворювань, вони так і не досягли рівня пацієнтів, які ніколи не палили, навіть після багатьох років відмови від куріння.

Дослідники зазначають, що просто закликати пацієнтів кинути палити для зменшення ризиків часто буває недостатньо.

Під час кожного медичного втручання курцям необхідно давати короткі, чіткі повідомлення про необхідність кинути палити. Повідомлення пацієнтам про те, що вони можуть знизити ризик наступної серйозної події або смерті вдвічі — як ми показали в цьому дослідженні — є потужним сигналом, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert