Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
БпЛА атаковали Калужскую область россии. Фото:

БпЛА атаковали Калужскую область россии (ВИДЕО)

30 авг 2024, 10:20
999

Атака безпілотників вночі 30 серпня відбулася на окупований Крим та три області росії.


.

У Калузькій, Брянській, Бєлгородській областях росії та в окупованому Криму працювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, під ударом нібито був Калузький аеропорт. Два дрони нібито були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, а ще два — на території області. Внаслідок удару БпЛА є руйнування. Про це повідомили російські Telegram-канали.

У Міністерстві оборони рф заявили про знищення 11 дронів у Брянській області, чотирьох у Калузькій області, двох БпЛА в окупованому Криму та одного безпілотника — в Бєлгородській області.

Російська влада заявила, що «на місцях знищення працюють оперативні групи».

Нагадаємо, 28 серпня дрони ГУР атакували нафтобазу ФДКУ «Зеніт» в Кіровській області росії. Безпілотники подолали понад 1 тис. 200 км. Внаслідок атаки виникла пожежа на двох резервуарах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров