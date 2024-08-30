Наемники рф начали выезжать из Буркина-Фасо. Фото:

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Найманці російської приватної військової компанії «Ведмеді» залишають країну Буркіна-Фасо в Африці.

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Причина такої «ротації» військові дії в Курській області рф. Майже сотня найманців прибули до Уаґадуґу в травні, щоб підтримати місцеву військову хунту та її очільника Ібрагіма Траоре. А зараз вони виїжджають звідти, щоб взяти участь в обороні Курщини. Про це повідомила французька газета Le Monde.

Факт відходу підрозділу журналістам підтвердив командир російських найманців Віктор Єрмолаєв. Окупант заявив, що після подій у Курській області «російські солдати забувають про внутрішні проблеми й обʼєднуються проти спільного ворога».

Зазначається, що 27 серпня в телеграм-каналі підрозділу зʼявилося повідомлення, що «у звʼязку з останніми подіями бригада повертається до Криму», де й базується.

Однак неназване західне джерело розповіло репортерам, що відʼїзд «Ведмедів» з Буркіна-Фасо також може бути повʼязаний з проблемами з оплатою деяким найманцям.

У статті вказується, що «Ведмеді» заперечують звʼязок з російським оборонним відомством. Однак є інформація, що деякі керівники Міноборони рф контактували з цими бойовиками. Зазначається, що 5 квітня минулого року заступник міністра оборони росії Юнус-Бек Євкуров, який курує всю військову присутність Москви в Африці, особисто відвідав їхній базовий табір «Перевальне», щоб передати «Ведмедям» свою підтримку.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії інформувала, що у 2023 році чисельність приватної військової компанії «Вагнера» становила майже 50 тис. осіб. А зараз їх всього майже 5 тис. бойовиків. Залишки формувань знаходяться в Білорусі та Африці.

Джерело: Le Monde